Video Yaşam SON DAKİKA: Aydın'da dehşet düşüren görüntüler! Engelli öğrenciye darp kamerada...

SON DAKİKA: Aydın'da dehşet düşüren görüntüler! Engelli öğrenciye darp kamerada...

SON DAKİKA: Aydın'da dehşet düşüren görüntüler! Engelli öğrenciye darp kamerada...
27.09.2021 | 12:19

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Son dakika haberleri... Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde görevli Aslı Gümüş'ün (38), 12 yaşındaki engelli öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmasına neden olan görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Gümüş'ün kendisini çimdikleyen engelli öğrencinin yüzüne ayağı ile vurup, kollarından tutarak üzerine bastırması ve odanın ortasına sürüklemesi yer alıyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki bir bakım ve rehabilitasyon merkezinde bakım görevlisi olarak çalışan Aslı Gümüş'ün, 14 Eylül'de yurtta kalan 12 yaşındaki engelli erkek öğrenciye şiddet uyguladığı iddia edildi. Şikayet üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün incelemeleri sonucu güvenlik kameralarından Aslı Gümüş'ün öğrenciye şiddet uyguladığı tespit edildi. Gümüş hakkında idari soruşturma başlatılırken, savcılığa da suç duyurusunda bulunuldu. Gümüş'ün daha önce de aynı kurumda başka bir öğrenciye şiddet uyguladığı da öne sürüldü. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gümüş, mahkemece tutuklandı.


DARP İDDİASINI REDDETTİ
Gümüş'ün, ifadesinde engelli çocuğu darp etmediğini, kimseye zarar vermemesi için kollarından ve bacaklarından tutup kaldırmaya çalıştığını, kalkmayınca da odanın ortasına doğru sürüklediğini, engelli çocuğun yüzündeki çiziklerin de bu sırada olmuş olabileceğini söylediği ileri sürüldü.


O ANLAR KAMERADA
Gümüş'ün engelli çocuğa şiddet görüntüleri ortaya çıktı! Görüntülerde Gümüş'ün, odanın kapısında sandalyede otururken yanında yerde yatan engelli bir çocuğun bacağını çimdiklemesi üzerine sinirlenip, yüzüne ayağı ile vurduğu, ardından kollarından tutup üzerine bastırdığı görüldü. Gümüş'ün, engelli çocuğu tek kolundan odanın ortasına kadar sürüklediği, bir şeyler konuştuktan sonra kalkıp tekrar sandalyesine oturduğu da görüntülerde yer aldı.

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