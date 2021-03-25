SON DAKİKA! Aydın'da Fırat delikanlı isimli şahıstan engelli Engin Elekçi'ye kan donduran işkence görüntüleri | Video
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Son dakika haberleri... Aydın'da, Fırat Delikanlı takma ismini kullanan Fırat Kaya, eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli Engin Elekçi'yi öldüresiye döverek sosyal medya hesabından paylaştı! Sosyal medyada tepki çeken skandal görüntülerle ilgili olarak Twitter'da #FiratDelikanlıTutuklansın etiketi açıldı