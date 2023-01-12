Video Yaşam Son Dakika: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var | Video
Son Dakika: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var | Video

Son Dakika: Bağcılar'da tekstil atölyesinde patlama! Yaralılar var | Video

12.01.2023 | 16:48

Son dakika haberi: İstanbul Bağcılar'daki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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