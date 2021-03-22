SON DAKİKA: Balıkesir Erdek'te 3.7'lik deprem! İlk görüntüler... | Video
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Son dakika haberleri... Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'in Erdek ilçesi açıklarında, Marmara Denizi'nde 3.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 00.33'de yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem Erdek ilçesinde hissedildi.
Depremin ardından Erdek sakinleri kısa süreli tedirginlik yaşadı.
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