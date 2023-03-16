SON DAKİKA: Bolu’da 4.8’lik deprem! İstanbul ve Ankara’da da hissedildi! Deprem Uzmanı'ndan önemli açıklamalar | Video

Son dakika deprem haberi: Bolu 4.8'lik deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Bolu Merkez'de bir deprem meydana geldi. Depremin 8,13 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem Uzmanı Süha Özden A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu.