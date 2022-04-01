Son Dakika: Çanakkale'de orman yangını! | Video

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Son dakika haberi: Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, tarım alanında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı. A Haber muhabiri Vedat Sezer detayları canlı yayında anlattı.