SON DAKİKA: Çekmeköy’de lastik deposunda yangın! | Video 01.02.2025 | 10:14 Son dakika haberi: Çekmeköy’de bulunan 3 bin 500 metrekarelik bir lastik deposunda yangın çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, sabah saat 09.15 sıralarında Çekmeköy Saray caddesi üzerinde bulunan bir lastik deposunda meydana geldi. Yangın kısa sürede bütün depoyu sardı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.