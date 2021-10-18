Son dakika: Esra Erol'da 88 yaşındaki Ali Amca'nın dramı... | Video

Son Dakika Haberleri: ATV'nin sevilen programı Esra Erol'da her gün farklı olay ve konular ele alınıyor. Esra Erol'un bugünkü canlı yayınına ise Ali Amca damga vurdu. 32 yaşındaki Zeynep Hanım ile evlendiğini söyleyen Ali Amca, Zeynep Hanım, eski eşi Hasan Hamit Bozyılan ve 2 çocuğu ile kendi evlerinde gül gibi yaşadıklarını anlattı. Bu aileyi sevdiğini, evin içerisinde çok mutlu olduğunu dile getiren Ali Amca, 20 Mayıs'tan sonra her şeyin değiştiğini ifade etti. İşte detaylar...