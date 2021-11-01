Son dakika: Esra Erol'da şaşkına çeviren olay! Hamile karısını bırakıp başka kadınla düğün yapan evli adamdan şok açıklama
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atv Esra Erol'da 1 Kasım 2021 Pazartesi canlı yayınında şoke eden olay! 8 aylık hamile Kübra Sarıkaya, kocası Sezer Sarıkaya'nın Elif Çamur ile düğün görüntülerine isyan etti!