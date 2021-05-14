SON DAKİKA: Gazze yoğun saldırı altında! Şehit sayısı 109'a yükseldi

Son dakika haberleri... Sivilleri hedef alan hava saldırılarının ardından Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 109'a, yaralı sayısının ise 621' yükseldiği belirtildi. Hayatını kaybedenlerden 28'inin çocuk, 15'nin ise kadın olduğu ifade edildi.