Video Yaşam Son Dakika Haberi | Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken öpen 71 yaşındaki sapık şoke etti | Video

Son Dakika Haberi | Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken öpen 71 yaşındaki sapık şoke etti | Video

Son Dakika Haberi | Antalya'da iğrenç olay! Köpeğe tecavüz ederken öpen 71 yaşındaki sapık şoke etti | Video
16.08.2020 | 08:44

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Son dakika | Antalya'da tepki çeken skandal olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden 71 yaşındaki sapığın kan donduran görüntüleri tepki çekti! Tepki çeken görüntülerde 71 yaşındaki sapığın mağdur köpeğe tecavüz etmekle yetinmediği ve öptüğü de ortaya çıktı. Ayakları hortumla bağlanarak 71 yaşındaki H. Y. isimli sapığın tecavüzüne uğrayan mağdur köpeğin 2 yavrusu olduğu ve bakım için barınağa teslim edildiği öğrenildi.

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Antalya'da arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden H.Y. (71) gözaltına alındı. Köpek barınağa teslim edilirken H.Y.'nin hem tecavüz edip hem de köpeği öptüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.


Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Mahalledeki çocuklar bir süredir 2 yavrusu bulunan dişi bir köpeği sürekli evine götüren H.Y.'den şüphelendi. Bunun üzerine çocuklar H.Y.'yi takip etmeye başladı. Köpeği eve götüren H.Y.'nin arkasından evin yıkık olan duvarına tırmanıp tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.'yi gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.


TECAVÜZ EDERKEN ÖPÜYOR
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan H.Y.'nin köpeğe yerde oturur vaziyette tecavüz ettiği görüldü. Tecavüz sırasında H.Y.'nin bir eliyle köpeği sevip bir eliyle de kafasını kendisine doğru çekip köpeğin yanağından öptüğü dikkati çekti.


Antalya Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık ise sapık H.Y.'nin geçimini kağıt toplayarak sağladığını öğrendiklerini ve köpeği barınağa götürüp, teslim ettiklerini anlatırken, olayın takipçisi olacaklarını ve H.Y.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Şikayetçi olduklarını da ifade eden Arife Yanık, "Hayvanla cinsel ilişkiye girmenin suç olduğu hayvan hakları kanununa göre ve ceza kanununa göre işlem yapılacak. Para cezasıyla kalmamalı, tutuklanmasını talep ediyoruz. İsteyen hayvanlara tecavüz edip isteyen de ezip öldürebiliyor. Cezalar çok hafif, caydırıcı cezaların gelmesini istiyoruz. Tecavüz, tecavüzdür. Bunun hayvanı insanı yoktur" dedi.

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