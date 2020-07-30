Video Yaşam Son Dakika Haberi: Bayburt'ta kurbanlık boğa dehşeti! Sahibini feci şekilde öldürdüğü anlar kamerada | Video

Son Dakika Haberi: Bayburt'ta kurbanlık boğa dehşeti! Sahibini feci şekilde öldürdüğü anlar kamerada | Video

Son Dakika Haberi: Bayburt'ta kurbanlık boğa dehşeti! Sahibini feci şekilde öldürdüğü anlar kamerada | Video
30.07.2020 | 09:46

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Son dakika... Bayburt'ta mandırasında 850 kilogramlık boğasının saldırısında ağır yaralanan besici Hacı Salih Genç (46), 10 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Boğanın boynuz darbesiyle sahibine saldırdığı anlar da, mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 18 Temmuz'da Arpalı Beldesi'nde meydana geldi. Besicilikle uğraşan Hacı Salih Genç, çiftliğindeki mandırasında bulunan hayvanlara yem vermek istedi. Bu sırada çiftlikte bulunan 850 kilogramlık bir boğa, aniden hareketlenip, sahibine saldırdı. Çevredekilerin yardımıyla hayvan uzaklaştırılırken, aldığı boynuz darbeleri sonucu yere yığılan Hacı Salih Genç, yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulansla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Genç, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Besici Hacı Salih Genç, tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakım servisinde dün hayatını kaybetti. Boğasının saldırısında yaşamını kaybeden Hacı Salih Genç, memleketi Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Sarıtaş Mahallesi?nde düzenlenen cenaze törenin ardından toprağa verildi.


SALDIRI ANI KAMERADA
Öfkeli boğanın sahibi Hacı Salih Genç'e saldırı anı mandıranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; boğanın, boynuz darbesiyle saldırısına uğrayan Genç'in yere yığıldığı, çevredekilerinde koşarak müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.


'ALLAH'IN TAKDİRİ İLAHİSİ OLACAKMIŞ'
Yaşamını yitiren Hacı Salih Genç'in dayısı İbrahim Çınar, üzgün olduklarını belirterek "Seracılık yapıyordu. 2-3 yıldır da Bayburt'ta hayvancılıkla uğraşıyordu. Kurban bayramı dolayısıyla hayvanların yanına gitti. Hayvanlardan bir tanesi dönüp göğsüne vuruyor. Yere düşürüyor ve yine vurmaya devam ediyor. Daha sonra Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüyorlar. Orada ilk müdahaleyi yapıyorlar ve daha sonra Erzurum Tıp Fakültesi'ne naklini yapıyorlar. Orada yoğun bakımda kalıyor. Önceki gün uyandırdılar ve orada kalp krizi geçiriyor. Allah'ın takdir ilahisi. Olacakmış, yapacak bir şey yok" dedi.

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