Son dakika: İstanbul'da özel üniversite binası çöktü | Video

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Özel çocuklar Çocuk Üniversitesi'nde ağırlandı 22.10.2022 | 15:35
Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de, yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, bina tahliye edildi. Gelen son dakika bilgisine göre Arel Üniversitesi binası çöktü.