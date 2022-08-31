Video Yaşam SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! Aydın'da da hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı | Video
SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! Aydın'da da hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı | Video

SON DAKİKA! İzmir'de korkutan deprem! Aydın'da da hissedildi! AFAD şiddetini açıkladı | Video

31.08.2022 | 13:11

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Ege Bölgesi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İzmir, Aydın ve Didim ilçesinde hissedildi.

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