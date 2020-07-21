Son dakika: İzmir'de sapık dehşeti! Sokaktaki kadınlara tecavüz etmeye çalışan zanlı kamerada | Video

Son dakika haberi... İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Kadını, yardım çığlıklarını duyan güvenlik görevlisi kurtardı.

Olay, dün saat 07.10 sıralarında Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, D.G. pazar yerinin oradan geçtiği sırada, yüzü maskeli olan ve kimliği belirlenemeyen bir kişi bıçakla önünü kesti. Talihsiz kadını duvar dibine çeken şüpheli, D.G.'ye saldırarak tecavüz etmek istedi. Bu sırada, talihsiz kadının yardım çığlıklarını güvenlik görevlisi olarak görev yapan E.Y. duydu. Saldırgan, yardım için gelen güvenlik görevlisini görünce hızla olay yerinden kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D.G.'nin saldırganı engellemek istediği sırada, bıçak darbesi ile yaralandığı öğrenildi. Sağlık ekipleri D.G.'yi tedavi ederken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, polis ekipleri olaya müdahale eden güvenlik görevlisinin ifadesine başvurdu. E.Y. ifadesinde, gece nöbetini devredeceği sırada yardım çığlıkları duyduğunu, dışarıya baktığında bir şüphelinin duvar kenarında D.G.'ye saldırdığını ve D.G.'yi yere yatırıp üstüne çıktığını gördüğünü, şüpheliyi engellemek için bağırdığını ve daha sonra D.G.'nin yanına gittiğinde, kadının kendisine saldırıan kişiyi tanımadığını, tecavüz etmeye kalktığını ve bıçak çektiğini söylediği öğrenildi.



POLİS TEYAKKUZDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren 25-30 yaşlarında esmer, kot pantolon ve siyah tişört giyen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, olayı teşebbüs eden ve güvenlik görevlisini görünce kaçan şüpheli, çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Görüntülerde şüphelinin önce rahat tavırları dikkat çekerken, daha sonra ise kaçarak olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.