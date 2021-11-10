Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:58
Esra Erol canlı yayında inanılmaz iddia: Beni ölümle tehdit etti! | Video 10.11.2021 | 18:51
01:29
Çin’i vuran kar fırtınasında 1 kişi hayatını kaybetti | Video 10.11.2021 | 17:37
01:19
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı | Video 10.11.2021 | 17:26
00:36
Malatya’daki silahlı kavgada 2 tutuklama 10.11.2021 | 16:53
01:13
Kayseri'de 'yan baktın' cinayeti: 1 ölü 10.11.2021 | 16:35
00:49
Yerdeki içi para dolu çantayı yanındaki çocuğa aldırıp, uzaklaştı | Video 10.11.2021 | 16:25
01:33
00:36
Balıkesir'de krom madeninde göçük! | Video 10.11.2021 | 16:23
05:00
07:02
03:55
Bartın'da 72 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu | Video 10.11.2021 | 15:21
02:45
Son dakika! Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın | Video 10.11.2021 | 15:10
04:35
Kartal'da avukatın sahte içkiden ölümü; 1 sanık için 25 yıl hapis talebi 10.11.2021 | 14:48
03:42
07:29
03:55
01:48
Motosikletli gencin feci ölümü kamerada | Video 10.11.2021 | 14:32
01:17
00:48
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.