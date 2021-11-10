Son dakika! Kocaeli’de geri dönüşüm tesisinde yangın | Video

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler tesisi sararken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Bölgeye diğer ilçelerden de itfaiye ekipleri yönlendirildi.