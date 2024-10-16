SON DAKİKA! Malatya'da deprem! İşte ilk görüntüler | Video

AFAD verilerine göre, Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi.