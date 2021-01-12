Son dakika! Müge Anlı'da kahkaya boğan anlar! 'Anne televizyon kırıldı' şakasının kahramanları canlı yayında | Video
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Son dakika haberleri... atv'nin rakipsiz programı Müge Anlı ile Tatlı Sert 12 Ocak 2021 Salı canlı yayınında; Müge Anlı'yı gülümseten 'Anne televizyon kırıldı' şakasının kahramanları canlı yayında...