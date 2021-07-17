SON DAKİKA Müge Anlı'daki Büyükşen cinayeti olayında itiraf! Katil ortaya çıktı: Türkiye'de gündem olan cinayette sır çözüldü

Son dakika haberleri... atv Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Dr. Osman Büyükşen olayındaki çifte cinayetin katilleri cinayeti itiraf etti! Müge Anlı'da Dr. Osman Büyükşen'in isyanı ile Türkiye'de gündem olan Büyükşen Ailesi cinayeti davsındaki büyük sır çözüldü ve katiller vahşi cinayeti itraf etti. İşte Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen ailesi cinayeti olayındaki son durum...

Son Dakika Haberi: Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin Büyükşen ve eşi Nejla Büyükşen cinayeti ile ilgili gözaltına alınan şüphelilerden cinayeti azmettirdiğini itiraf ettikleri ileri sürülen Esra Taş ve sevgilisi Abdullah Başdemir ile onlara yardım ettikleri öğrenilen Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer gözaltına alınan şüphelilerden 1'i adli kontrol kararıyla olmak üzere Fatma Büşra, Uğur ve eşi Betül Büyükşen'in de aralarında bulunduğu 21 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.