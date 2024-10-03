Video Yaşam SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor
SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

SON DAKİKA | Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor

03.10.2024 | 09:00

Son dakika haberleri... Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun ölümü olayındaki sır perdesi aralanıyor! Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor! Cem Garioğlu'nun açılan mezarından alınan DNA örnekleri aile üyeleri ile karşılaştırılacak. İşte Cem Garioğlu'nun esrarengiz ölümü olayındaki son dakika gelişmeleri...

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SON DAKİKA | Münevver Karabulut’u katleden Cem Garipoğlu’nun mezarı açılıyor 02:16
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