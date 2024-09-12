SON DAKİKA | Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 kişiye ait detaylar!
Son dakika haberi... Yürekleri yakan Narin Güran cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, canlı yayında Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 şüpheli ile ilgili son detayları açıkladı...
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