Video Yaşam Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber'de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video
Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber'de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video

Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber'de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video

13.09.2022 | 23:22

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Pençe-Kilit harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde 7 PKK’lı terörist öldürülürken içinde kapılar olan bir mağara ele geçirildi. Kerim Ulak'ın sunumuyla A Haber ekranlarına gelen 'Memleket Meselesi' programı önemli bir yayına imza attı ve Pençe-Kilit harekâtından çok önemli görüntüler ilk kez A Haber farklıyla yayınlandı. İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara ve operasyondan görüntüler...

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