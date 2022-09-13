Son dakika: Teröre Pençe-Kilit ablukası! Bu görüntüler ilk kez A Haber'de: İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara | Video
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Pençe-Kilit harekat bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen operasyonlar neticesinde 7 PKK’lı terörist öldürülürken içinde kapılar olan bir mağara ele geçirildi. Kerim Ulak'ın sunumuyla A Haber ekranlarına gelen 'Memleket Meselesi' programı önemli bir yayına imza attı ve Pençe-Kilit harekâtından çok önemli görüntüler ilk kez A Haber farklıyla yayınlandı. İşte 7 teröristin öldürüldüğü o mağara ve operasyondan görüntüler...