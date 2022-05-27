SON DAKİKA: Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın! Ekiplerin müdahale sürüyor | Video

Uşak’ta tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yoğun duman ve alevlerin yükseldiği fabrikaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Uşak'ta Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.