Sopayı alan koştu, ortalık savaş alanına döndü | Video

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen iki grup kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga meydan savaşını aratmadı. Uzun süre birbirlerine sopalarla vuran şahısları kimse ayıramadı. Taraflardan biri, araca binip uzaklaşmaya çalıştı. Araca binen şahıslar taş yağmuruna tutuldu. Kavga, bir tarafın araçlarına binerek uzaklaşmasından sonra sona erdi.