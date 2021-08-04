Video Yaşam Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video

Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video

Su içmeyi reddedip orman yangınına kahramanca müdahale etti | Video
04.08.2021 | 18:26

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Adana’nın Çukurova ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan itfaiye erinin vatandaşların su ikramına aldırış etmeden canla başla işine devam etti.

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