Video Yaşam Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video
Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video

Sultanbeyli’de iş yeri yangını: Alevler kontrol altına alındı | Video

12.03.2025 | 11:44

Sultanbeyli’de bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikadan yükselen yoğun duman dron ile görüntülendi.

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Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan nalbur dükkanında inşaat malzemelerinin depolandığı alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İş yerinden yükselen yoğun duman çevre mahallerden de görüldü. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. Öte yandan, iş yerinden yükselen yoğun duman dron ile görüntülendi.

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