Video Yaşam Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video
Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video

Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video

28.02.2023 | 10:24

Sultanbeyli’de bir ihbar üzerine adrese gitmekte olan itfaiye aracına, yoldaki bir ticari aracın sürücüsü yol vermedi. Sürücünün yolun sağına geçmeyerek ısrarla itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2023 Salı atv izle! | Video 03:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 28 Şubat 2023 Salı atv izle! | Video 28.02.2023 | 10:36
Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video 01:08
Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video 28.02.2023 | 10:24
Güngören’de kar maskeli hırsızlar kamerada | Video 04:25
Güngören'de kar maskeli hırsızlar kamerada | Video 28.02.2023 | 10:03
6 Şubat’ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:13
6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.02.2023 | 10:03
Depremde kaybolan Erva’nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı | Video 07:08
Depremde kaybolan Erva'nın ambulansa götürülme görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.02.2023 | 09:56
SON DAKİKA: MİT’ten nokta operasyon! PKK’lı Ramazan Güneş Türkiye’ye getirildi | Video 02:04
SON DAKİKA: MİT'ten nokta operasyon! PKK'lı Ramazan Güneş Türkiye'ye getirildi | Video 28.02.2023 | 10:12
Küçükçekmece’de motor tamir dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 04:42
Küçükçekmece'de motor tamir dükkanına silahlı saldırı kamerada | Video 28.02.2023 | 10:00
Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu | Video 08:54
Şoförlük yaptığı otobüs, depremden sonra evi oldu | Video 28.02.2023 | 09:33
Depremzedelerin yardımına koşan AFAD gönüllüsü Tuncay: Duygusal anlar yaşadık | Video 05:40
Depremzedelerin yardımına koşan AFAD gönüllüsü Tuncay: "Duygusal anlar yaşadık" | Video 28.02.2023 | 09:21
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 02:27
Kağıthane'de gecekondu alev alev yandı! O anlar kamerada | Video 28.02.2023 | 09:18
Bağcılar TEM Otoyolu’nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video 02:30
Bağcılar TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı | Video 28.02.2023 | 09:14
Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video 05:44
Plastik geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı | Video 28.02.2023 | 08:37
Seyir halindeki tıra çarpan otomobil yan yola savruldu: 1’i çocuk 3 yaralı | Video 01:48
Seyir halindeki tıra çarpan otomobil yan yola savruldu: 1'i çocuk 3 yaralı | Video 28.02.2023 | 08:37
En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor | Video 01:44
En acı bekleyiş: Anne baba, enkaz çalışmasından iyi haber almayı bekliyor | Video 28.02.2023 | 08:36
Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video 00:36
Küçük kız hareket halindeki minibüsten düştü, şoför yola devam etti | Video 28.02.2023 | 01:43
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video 03:18
Kağıthane’de gecekondu alev alev yandı | Video 27.02.2023 | 23:05
Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında | Video 00:24
Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında | Video 27.02.2023 | 18:59
Sultangazi’de dehşet anları kamerada: Park kavgası yüzünden komşusunu vurdu | Video 04:56
Sultangazi'de dehşet anları kamerada: Park kavgası yüzünden komşusunu vurdu | Video 27.02.2023 | 16:41
Batman’da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 00:34
Batman'da yan baktı kavgasında kan aktı: 1 yaralı | Video 27.02.2023 | 16:41
Depremde Hatay’da hayatını kaybeden üsteğmen memleketi Giresun’da son yolculuğuna uğurlandı | Video 02:23
Depremde Hatay'da hayatını kaybeden üsteğmen memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı | Video 27.02.2023 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA