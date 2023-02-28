Sultanbeyli’de itfaiyeye yol vermeyen sürücü kamerada | Video
Sultanbeyli’de bir ihbar üzerine adrese gitmekte olan itfaiye aracına, yoldaki bir ticari aracın sürücüsü yol vermedi. Sürücünün yolun sağına geçmeyerek ısrarla itfaiyeye yol vermediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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