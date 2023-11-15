Sultanbeyli'de silahla ateş edenleri polis dronla yakaladı | Video 15.11.2023 | 14:17 SULTANBEYLİ'de araziden silah sesi geldiği yönünde ihbar alan polis, bölgede drone ile yaptıkları taramada 3 kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini gördü. Silahla ateş ettiği belirlenen O.K. gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sultanbeyli'de 8 Kasım Çarşamba günü Hasanpaşa Mahallesi?nde araziden silah sesi duyan mahalleli, polise haber verdi. İhbar üzerine polis ekipleri adresi drone ile kontrol etti. Ekipler yaptıkları kontrollerde 3 kişinin bölgede pompalı tüfekle ateş ettiğini gördü. Bölgeye giden ekipler, 3 kişiden bombalı tüfekle ateş ettiği tespit edilen O.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheli O.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adliyeye sevk edildi. O.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.