Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada patlama olduğu belirtiliyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:32
Gaziantep’te damat dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 30.01.2024 | 11:06
00:58
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video 30.01.2024 | 11:11
02:00
Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK’ya operasyon: 3 tutuklama | Video 30.01.2024 | 10:25
05:26
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Ocak 2024 Salı atv izle! | Video 30.01.2024 | 10:49
06:49
Erzincan’da belgeselleri aratmayan görüntüler | Video 30.01.2024 | 09:44
02:14
02:14
05:33
Erzincan'da motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:44
02:04
Fırtınada batan tekne vinç yardımıyla çıkarıldı | Video 30.01.2024 | 09:44
00:27
03:01
Zeytinburnu'nda iki grup sokak ortasında birbirine girdi | Video 30.01.2024 | 09:32
01:40
Kazdağları’nda kar manzarası böyle görüntülendi | Video 30.01.2024 | 09:59
03:12
Ardahan’da dondurucu soğuklar: Göle eksi 32 derece | Video 30.01.2024 | 09:38
01:24
Mersin’de yasadışı bahis operasyonu: 9 şüpheli yakalandı | Video 30.01.2024 | 09:17
05:33
Adrenalin tutkunu motokrosçular nefes kesti | Video 30.01.2024 | 09:13
03:21
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı | Video 30.01.2024 | 06:03
01:58
02:21
Antalya-Konya yolu tır geçişine kapatıldı | Video 30.01.2024 | 08:25
04:04
Çığ bölgesinde 10 metre yüksekten düşen ekip şefi ağır yaralandı | Video 30.01.2024 | 06:02
03:42
Esenyurt’ta lüks sitenin 23. katından düşen şahıs hayatını kaybetti | Video 30.01.2024 | 06:05