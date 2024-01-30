Video Yaşam Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video
Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

30.01.2024 | 11:11

Sultangazi'de ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ettiği sırada patlama olduğu belirtiliyor.

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