Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video
Sultangazi’de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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