Video Yaşam Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video
Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinde yangın | Video

27.04.2025 | 09:40

Sultangazi’de bir ayakkabı imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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