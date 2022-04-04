Sultangazi'de benzin döküp annesini yakmak isteyen şüpheli tutuklandı | Video

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OTOMATİK OYNAT
06:07
00:33
Alişan'ın kızı Eliz ve oğlu Burak ile eğlenceli anları | Video 04.04.2022 | 18:54
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Seri hırsızlıktan aranıyordu... Yakalandı | Video 04.04.2022 | 17:05
01:17
Orta refüjü aşarak karşı şeride geçen çöp kamyonu dehşet saçtı! | Video 04.04.2022 | 16:42
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Bağcılar'da otomobilin bagaj kapısında tehlikeli yolculuk kamerada | Video 04.04.2022 | 16:30
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Yıkımı yapılan betonarme binanın iskelesi çöktü: 2 kişi yaralandı | Video 04.04.2022 | 15:12
02:59
Acun Ilıcalı'nın acı kaybı! Personelini son yolculuğuna uğurladı | Video 04.04.2022 | 15:04
03:41
Nesli tükenmekte olan su samuru böyle görüntülendi | Video 04.04.2022 | 14:27
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Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:29
01:16
Manisa'da kamyonet park halindeki kamyona çarptı: 11 yaralı | Video 04.04.2022 | 14:27
02:05
Beyoğlu'nda İETT otobüsü 4 araca çarptı! Kaza anı kamerada | video 04.04.2022 | 14:12
04:16
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.04.2022 | 14:02
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Arnavutköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada | Video 04.04.2022 | 14:01
00:50
İstanbul'da çamaşır makinesi çalan hırsızlar kamerada 04.04.2022 | 13:43
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Ankara'da fırtınanın uçurduğu çatı güvenlik kamerasına yansıdı | Video 04.04.2022 | 12:59
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Motosikletli 3 hırsızın büfe tabelasını çaldığı anlar kamerada | Video 04.04.2022 | 12:39
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Tüysüz doğan oğlağı gören şaşırıyor! Evde bebek gibi bakıyorlar | Video 04.04.2022 | 11:46
Sultangazi'de üzerine benzin dökerek annesi Mecbure Yaşar'ı yakmak isteyen Yasin Yaşar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.