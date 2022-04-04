Video Yaşam Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video
Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video

Sultangazi'de sürücülerin levyeli kavgası kamerada | Video

04.04.2022 | 14:29

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Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan kavgada, sürücülerden biri diğer sürücüye levyeyle saldırmak istedi. Öfkeli sürücü vatandaşların araya girmesiyle sakinleşirken, o anlar kameraya yansıdı.

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Olay önceki gün Sultançiftliği Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir otomobil ile ters yönde ilerleyen hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tarafların birbirlerine sözlü sataşması daha sonra büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevrede bulunan vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Öfkelenen otomobil sürücüsü bagajdan aldığı levye ile diğer sürücüye saldırmaya çalıştı. Araya giren vatandaşların öfkeli sürücüyü sakinleştirmesiyle kavga bitti.

Bir diğer kavga ise Eski Edirne Asfaltı üzerinde çıktı. Minibüs şoförü ile kamyonet şoförü arasında yol verme kavgası yaşandı. Kavga çevredeki vatandaşların tarafları ayırması ile sona erdi.

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