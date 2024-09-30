Video Yaşam Sünnet düğününde drift pahalıya patladı | Video
Sünnet düğününde drift pahalıya patladı | Video

Sünnet düğününde drift pahalıya patladı | Video

30.09.2024 | 16:15

Ordu'da sünnet konvoyunda otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 32 bin 233 TL para cezası uygulandı.

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Olay, Ünye-Çaybaşı yolu Curi mevkisinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Can Arpacıoğlu, sünnet düğünü konvoyunda plakasını söktüğü otomobiliyle drift yapmaya başladı. Bir süre otomobile ile trafiğin kapatılarak yapılan tehlikeli hareketler, ihbar üzerine polis ekiplerinin gelmesi ile son buldu. Otomobili kullanan Ahmet Can Arpacıoğlu'nun otomobil plakasını 52 AES 567 olarak tespit etti. Ekiplerce Arpacıoğlu'na drift atmak ve trafiği tehlikeye düşürmek maddelerinden 32 bin 233 lira ceza idari para cezası uyguladı. Öte dirft anları, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kaydedilen görüntülerde drift yapan aracın etrafında yaşı küçük 2 sünnet çocuğunun olduğu görüldü, araç içerisinde görüntüleri çeken kişinin 'polis geliyor kaç' dediği duyuldu.

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