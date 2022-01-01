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OTOMATİK OYNAT
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Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu 01.01.2022 | 16:10
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Kayseri Erciyes'te yeni yıl coşkusu 01.01.2022 | 12:17
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Yasal alkol sınırını 5’e katladı, 'En uygun ceza' için polise dil döktü 01.01.2022 | 11:31
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Uludağ’da kaybolan Danimarkalı gencin yerini Bayraktar İHA tespit etti 01.01.2022 | 11:28
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İstanbul Bakırköy E5 Karayolu'nda feci kaza: 3 yaralı 01.01.2022 | 11:16
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İstanbul Avcılar’da doktora yumruklu saldırı kamerada 01.01.2022 | 10:06
01:19
Tokat'ta yeni yıl kutlamasında kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı 01.01.2022 | 09:02
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Ayasofya Camii yılın ilk sabah namazında doldu taştı 01.01.2022 | 09:02
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İstanbul Kadıköy’de yeni yıl kutlamasındaki ‘yan baktın’ kavgası kamerada 01.01.2022 | 09:02
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İstanbul Taksim'de 2022'ye saatle kala denetimler artırıldı 31.12.2021 | 18:23
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Burdur'da dere suyu taştı, bazı evler su altında kaldı | Video 31.12.2021 | 16:45
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Yolda kalan İETT otobüsünün motor kısmından dumanlar böyle yükseldi | Video 31.12.2021 | 16:47
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Yılbaşı kutlamasında İstanbul Günay'da sahne alan Süperstar Ajda Pekkan yeni imajı beğeni topladı.