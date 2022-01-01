Video Yaşam Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu
Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu

Süperstar Ajda Pekkan'ın yılbaşı sahnesine yeni imajı damga vurdu

01.01.2022 | 16:10

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OTOMATİK OYNAT

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Yılbaşı kutlamasında İstanbul Günay'da sahne alan Süperstar Ajda Pekkan yeni imajı beğeni topladı.

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