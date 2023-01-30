Video Yaşam Süphan Dağı'na tırmanan dağcılar tipiye yakalandı | Video
Süphan Dağı'na tırmanan dağcılar tipiye yakalandı | Video

Süphan Dağı'na tırmanan dağcılar tipiye yakalandı | Video

30.01.2023 | 11:09

Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanışa geçen 23 dağcı, yoğun kar ve tipi nedeniyle zirveye çıkamadan geri döndü.

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Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 6'sı kadın 23 dağcı, Süphan Dağı'na zirve yapmak için Adilcevaz ilçesinin Kışkılı köyünden tırmanışa geçti. Tırmanışa geçen dağcılar, kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Dağcılar Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar belediyesine ulaşarak yardım çağrısında bulundu. Aydınlar Belediyesi tarafından gönderilen kepçe tarafından yolları açılan dağcılar, zirve yapamadan geri dönmek zorunda kaldı.

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