Video Yaşam Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video
Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video

Suriye’yi fırtına vurdu: 4 ölü | Video

30.03.2023 | 00:24

Suriye’de etkili olan fırtına nedeniyle 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

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