Taksi durağına saldırı anları kameraya yansıdı | Video
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen şahıs taksi durağına saldırdı. Yaşanan olay ise saniye saniye taksi durağının güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerinde bulunan taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu iddia edilen A.Ö. henüz bilinmeyen nedenle durağa saldırdı. Eline geçirdiklerini fırlatarak durağın camlarını kıran A.Ö., durağın içine girerek zarar verdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirilirken bölgeye gelen polis ekiplerini gören A.Ö. kaçarak uzaklaştı. Kaçan A.Ö. kısa sürede ekipler tarafından yakalanarak polis merkezine götürüldü. Yaşanan olay ise saniye saniye durakta bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın durağa girerek masa ve diğer eşyalara vurduğu, dışarı çıkarak cama eline geçirdiklerini fırlattığı ve çöp kovasını tekmelediği görülüyor.