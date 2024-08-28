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Taksim'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Taksim'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu

28.08.2024 | 21:50

Taksim'de gün batımı kartpostallık manzaralar oluşturdu. Taksim'de bulunan ve manzarayı kaçırmak istemeyen vatandaşlar, o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti.

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