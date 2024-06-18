Taksim'de husumetli olduğu işletmeciye böyle kurşun yağdırdı: 3 yaralı | Video
Taksim'de aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında kavga çıktı. Silahların çekildiği olayda 4 şahıs, karşı mekanın çalışanlarına kurşun yağdırdı. Saldırı anının kameralara yansıdığı olayda 3 kişi yaralanırken, 3 şüpheli ise B Bölge Güven Timleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
B BÖLGE GÜVEN TİMLERİ KISKIVRAK YAKALADI
Saldırı esnasında sesleri duyan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Güven Timleri Amirliği polisleri hemen harekete geçti. Sokakta yaşanan kovalamaca sonucu Mesut T. ve yanındaki 2 kişi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Karnından yaralanan Erkan B. ve hafif yaralanan diğer 2 kişi kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.
KARŞILIK İKİ MEKANCI ARASINDA HUSUMET VARMIŞ
Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, yaralı şahıslarla saldırganların karşılıklı iki mekanda çalıştıkları ve aralarında bir süredir husumet olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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