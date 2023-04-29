Taksim’de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı | Video
Taksim’de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan İspanyol turist ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerden büyük tepki gören turiste, olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.
EKİP ARACINA BİNMEK İSTEMEDİ, POLİSLE TARTIŞTI
Polis ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yara ve çizikler olduğu görülen turistle konuştuktan sonra onu araca bindirerek emniyete götürmek istedi. Turist önce araca binmeyi kabul etse de daha sonra araçtan inmek istedi. Bunun üzerine polis, olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerince kontrolü yapılan turist, polis eşliğinde ambulansla hastaneye götürüldü.
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