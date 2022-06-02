Tarlasında çıkan taşların servet değerinde olduğunu çalındıktan sonra anladı | Video
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Bursa'da bir köylü; tarlasında çıkan taşların değerini kamyon kamyon çalındıktan sonra anladı büyük bir serveti kaçırdı.
Mor renk taşların takı tasarımında kullandığı ortaya çıktı. Japonların uğur taşı olarak bilinen taştan elinde 1 ton kadar kalan Ali Aydın, taşları alıcı bulduğu taktirde 60 bin liraya satmayı düşünüyor. Büyük bir serveti kaçıran Aydın, elinde kalan son taşlarla küçük de olsa para kazanmayı hedefliyor.
Tarlasından çıkan taşlarının kamyon kamyon çalındığını ifade eden Ali Aydın, "Tarlamda mor renk taşlar vardı, bu taşların değerli olduğu anlaşıldı, gelen giden aldı götürdü, gece gelip kamyon kamyon çaldılar. Biz taşın değerini anlayana kadar tarlamdaki taşların hepsi çalındı. Şimdi bu taşın tonu bin 600 dolar yapıyor. Tarlamda servet vardı, ben hiç para kazanamadım. Tarlamdan 7 kamyon taş çalınmıştır. Bu taş Japonların uğur taşı olarak biliniyormuş, taşlardan en son ben 1 ton kadar topladım. Onlar da elimde. Müşteri çıkarsa elimde kalan son taşların hepsini 60 bin liraya satmayı düşünüyorum" dedi.
Yapılan araştırmalar sonucu dünya çapındaki birçok bölgede yataklanmış yeşil ve beyaz renkli 'jade'ler çok eski zamanlardan beri bilinse de, süstaşı kalitesindeki mor jade içeren zengin maden yatağı yeri şimdiye kadar literatürde bildirilmedi. Bu nedenle, dünyanın tek bilinen mor jade kaynağı, jeolojik olarak incelenmiş bu bölge içerisinde bulunuyor. Mor jade malzemesinin en tipik ham blokları, Akpınar köyü yakınında sahadan elde ediliyor. Kaba kristalinden ziyade ince taneli (finegrained) olan bu kütlesel malzeme "çeşitli süstaşı objeleri olarak kesilmeye çok uygun" özelliğiyle biliniyor.