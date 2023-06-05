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Tartıştığı adamı başına vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

Tartıştığı adamı başına vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

05.06.2023 | 17:01

Eskişehir’de başına sert bir cisimle vurduğu 64 yaşındaki Muhittin Bural’ı öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Tepebaşı İlçesi'ne bağlı Mamure Mahallesi Kırım Caddesi'ndeki Muhittin Bural'a ait evde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle dolayı Muhittin Bural (64) ile Tolga Ç. (48) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Tolga Ç., darp ettiği Muhittin Bural'ın başına sert bir cisimle vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri 64 yaşındaki Muhittin Bural'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bural'ın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayet şüphelisi Tolga Ç., olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tolga Ç., adliyeye sevk edildi.

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