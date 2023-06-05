Tartıştığı adamı başına vurarak öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video
Eskişehir’de başına sert bir cisimle vurduğu 64 yaşındaki Muhittin Bural’ı öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Cinayet şüphelisi Tolga Ç., olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Tolga Ç., adliyeye sevk edildi.
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