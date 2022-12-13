Video Yaşam Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video

Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video

13.12.2022 | 10:15

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
Son Dakika: İstanbul’da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
İş yerinde başlayan yangın araçlara sıçradı: 1 iş yeri, 4 araç kullanılamaz hale geldi | Video 01:18
İş yerinde başlayan yangın araçlara sıçradı: 1 iş yeri, 4 araç kullanılamaz hale geldi | Video 13.12.2022 | 10:20
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 00:53
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
Sultangazi’de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
İstanbul’da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
Türkiye Didem Gülmez’i konuşuyor: SMA hastası çocuğu için toplanan 3 milyon TL’yi böyle yemiş | Video 04:18
Türkiye Didem Gülmez’i konuşuyor: SMA hastası çocuğu için toplanan 3 milyon TL'yi böyle yemiş | Video 13.12.2022 | 09:50
İstanbul’da sahte içki operasyonu: “Dezenfektan” süsüyle satacaklardı | Video 01:07
İstanbul'da sahte içki operasyonu: “Dezenfektan” süsüyle satacaklardı | Video 13.12.2022 | 09:37
Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 00:47
Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 01:51
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 00:49
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 13.12.2022 | 08:41
Tavşanlı’da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 01:21
Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
Bursa’da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 04:18
Bursa'da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 13.12.2022 | 08:40
Gemlik’te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:53
Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:40
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 01:53
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.12.2022 | 08:40
TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video 03:18
TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:40
Sivas’ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Video 00:21
Sivas’ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Video 12.12.2022 | 16:51

Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, 4 Aralık Pazar günü Hadımköy Ayasofya Caddesi'nde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yöne giren motosiklet sürücüsü ile çevredeki esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma sırasında motosiklet sürücüsü, esnafın saldırısıyla yere düştü. Bir süre sonra esnaf, eline aldığı baltayla 'keserim seni' diyerek tehditler savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle esnaf olay yerinden uzaklaştırıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA