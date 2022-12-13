Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Antalya'da araç şarampole devrildi, sürücü yaralandı | Video 13.12.2022 | 10:25
03:58
Jandarmadan 11 adrese eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonu | Video 13.12.2022 | 10:55
02:57
Son Dakika: İstanbul'da yağmur başladı, trafik adeta felç oldu! | Video 13.12.2022 | 10:32
01:18
06:01
Anahtarını alıp kaçan karganın arkasından böyle koştu | Video 13.12.2022 | 10:04
00:53
Tartıştığı motosikletliyi baltayla tehdit etti | Video 13.12.2022 | 10:15
01:29
Sultangazi'de kaza sonrası yaşananlar kamerada | Video 13.12.2022 | 10:14
03:13
İstanbul'da mandaların yolculuğu böyle görüntülendi | Video 13.12.2022 | 09:48
03:50
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezon seferlerine başladı | Video 13.12.2022 | 10:01
04:18
01:07
00:47
Adana merkezli 6 ilde sahte para basan şebekeye operasyon | Video 13.12.2022 | 09:33
01:51
FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik 5 soruşturmada 39 gözaltı | Video 13.12.2022 | 09:10
00:49
Kadını taciz eden şahsa meydan dayağı yansıdı | Video 13.12.2022 | 08:41
01:21
Tavşanlı'da otomobil yoldan çıkarak takla attı: 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:41
04:18
Bursa'da belediye otobüsüne çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü | Video 13.12.2022 | 08:40
00:53
Gemlik'te husumetlilerin tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 13.12.2022 | 08:40
01:53
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi | Video 13.12.2022 | 08:40
03:18
00:21
Sivas’ta 527 kilogram kaçak tütün ele geçirildi | Video 12.12.2022 | 16:51
Arnavutköy'de ters yöne girdiğini iddia ettiği motosikletliyle tartışan esnaf, eline aldığı baltayı sallayarak tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.