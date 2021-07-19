Video Yaşam Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler | Video
19.07.2021 | 15:16

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Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.

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Olay Cumartesi gecesi Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi Sulubahçe sahilinde meydana geldi. 100'e yakın bir kalabalığın sahilde parti yaptığı iddia edildi. Bozcaada Spor Kulübü tarafından işletilen sahildeki şezlongları kıran kalabalık, şemsiyeleri de yakarak çevreye zarar verdi. Sabaha kadar içki içip, çevreye zarar veren kalabalığın yaptıkları Bozcaada Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarında 'Nasıl parti güzel miydi? Yazık, çok yazık' notuyla paylaşıldı.

Bozcaada Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ümit Kahyaoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri, çevreye zarar veren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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