TEM'de durdurulan otomobil uyuşturucu deposu çıktı: 34 bin hap ele geçirildi | Video
TEM Otoyolu Düzce geçişinde narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi.
POLİSLERİ TEBRİK ETTİLER
Yapılan operasyon sonrası Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Kılıç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polisleri tebrik etti.
7 BİN 586 VATANDAŞ EĞİTİM ALDI
Öte yandan, Düzce'de sahada yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 2022 ve 2023 yılları arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile 108 eğitim faaliyeti yapıldı. 7 bin 586 vatandaşa, uyuşturucu madde ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.
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