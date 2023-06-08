TEM'de durdurulan otomobil uyuşturucu deposu çıktı: 34 bin hap ele geçirildi | Video 08.06.2023 | 15:13 TEM Otoyolu Düzce geçişinde narkotik ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi. Kentte ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Düzce geçişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin gizli bölmelerine saklanmış çanta içinde 34 bin 589 ecstasy hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Düzce'de ilk kez bu kadar yüksek miktarda uyuşturucu hap ele geçirildiği bildirildi.Yapılan operasyon sonrası Vali Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünveren ve İl Jandarma Komutanı J. Albay Murat Kılıç, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, polisleri tebrik etti.Öte yandan, Düzce'de sahada yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları çerçevesinde 2022 ve 2023 yılları arasında "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi ile 108 eğitim faaliyeti yapıldı. 7 bin 586 vatandaşa, uyuşturucu madde ve mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.