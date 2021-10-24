Video Yaşam TEM’de feci zincirleme kaza! 27 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
TEM’de feci zincirleme kaza! 27 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

TEM’de feci zincirleme kaza! 27 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

24.10.2021 | 14:32

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SAKARYA TEM Otoyolu Sakarya geçişinde toplam 27 aracın karıştığı trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Sapanca ilçesinde 3 farklı noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikameti Yeni Mahalle ve Göl Mahallesi arasında bulunan yaklaşık 600 metrelik mesafede yağışında etkisi ile kayganlaşan yolun 3 farklı noktasında toplam 27 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Tır, kamyon, otomobil, hafif ticari araç ve midibüslerin de aralarında bulunduğu araçların karıştığı kazalarda toplam 17 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerince araç içerisinde sıkışan yaralılar, sıkıştıkları yerlerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, Ankara istikametinde kaza sebebi ile uzun araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılma çalışmaları ile trafik normal seyrine dönerken, polis konu ile ilgili inceleme başlattı.

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