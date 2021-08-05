Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi | Video
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Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi. Bölgede yaşayan binlerce kişi deniz araçları ile bölgeden tahliye edilirken büyüklerin oldukça endişeli olduğu tahliye işlemlerinde çocuklar olan bitenden habersiz annelerinin kucaklarında uyuyarak bölgeden ayrıldı.
Milas'ta devam eden orman yangını ile mücadele aralıksız devam ederken, alevler tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale de sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından çevredeki risk taşıyan yerlerdeki mahallelerin boşaltılması kararlaştırıldı. Tahliyeler Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Akyaka'da bağlı bulunan özel teknelerle denizden, Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsler ve halkın özel araçları ile karadan sağlandı. Deniz yolu ile tahliye edilenlerin Bodrum'a karayolu ile nakledilenlerin ise Muğla merkeze taşınacağı belirtildi. Tahliyelerin devam ettiği bölgede ekipler çalışmalarına devam ediyor.