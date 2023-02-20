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Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video

Ters yöne giren sürücü kendini uyaran motosikletlilere baltayla saldırdı | Video

20.02.2023 | 11:09

Sarıyer'de, ters yöne girdiği iddia edilen sürücü kendisini uyaran motosikletlilere küfürle karşılık vererek baltayla saldırdı. Tartıştığı motosikletlilerden birinin koluna balta sapıyla vuran sürücü, esnaf ve diğer sürücüler tarafından zorlukla sakinleştirildi.

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Olay, dün öğle saatlerinde Yeniköy Köybaşı Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaş yönüne ilerleyen 34 GEV 030 plakalı otomobilin sürücüsü, iddiaya göre, yavaşlayan trafikte hatalı sollama yaparak ters yöne girdi. Bu sırada, Sarıyer yönüne ilerleyen 2 motosiklet sürücüsü, aniden önlerine çıkan otomobile çarpmamak için kendilerini yol dışına attı. Son anda yaptıkları manevra sayesinde olası bir ölümden dönen motosikletliler, hiç durmadan yoluna devam eden sürücünün peşine düştü. Otomobilin önünü kesen motosikletliler sürücüye Ne yapıyorsun, bize çarpacaktın diyerek tepki gösterdi. Sürücünün küfürle karşılık vermesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kimliği henüz öğrenilemeyen sürücü, tartışma sürerken aracından inerek bagajından balta aldı. Sürücü, keskin ucunu eliyle tuttuğu baltanın sapıyla motosikletlilere saldırdı. Sürücünün savurduğu balta sapı motosiklet sürücülerinden Yasin Yusuf Ay'ın koluna isabet etti. Bu sırada kavgayı görerek araya giren esnaf ile diğer sürücüler, saldırgan sürücüyü sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre daha motosikletlilere bağırmaya devam eden sürücü daha sonra otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Motosiklet sürücülerinden Can Aydın, kaza yapmaktan son anda kurtulduklarını belirterek Yeniköy'de arkadaşımızla yan yana gidiyorduk, bir anda karşımıza çıktı. Geldiğimizi gördüğü halde karşımıza atladı. Sonra önünü kestim 'Ne yapıyorsun Böyle sollanma olmaz, çarpacaktın bize' dedim. Aldırış etmedi, küfür etti. Sol tarafına geçip aynasına vurdum. Ondan sonra diğer arkadaşım geldi. Yoluma devam ediyordum, baltayı çıkardığını gördükten sonra geri dönüp oraya gittim. Karmaşalar oldu. Ondan sonra tuttular zaten, ayırdılar bizi, öyle devam ettik. Küfürleşme de oldu. Çok küfür etti dedi.

'BALTANIN SAPIYLA VURDU'
Sürücünün balta sapıyla koluna vurduğu diğer motosiklet sürücüsü Yasin Yusuf Ay ise Biz kendi şeridimizde Can ile birlikte yan yana motorlarla gidiyorduk. Sürücü ters yönden üstümüze doğru geldi. Kornaya basmamıza rağmen üstümüze kırdı. Manevra yaparak kenardan Can ile birlikte sıyrıldık. Geri dönerek sürücünün önüne geçip 'Ne yapıyorsun' dedik. Şoför hiç camı açmadan içeriden bize küfür etmeye başladı. Tartıştık orada, bağırdık. Can da sürücünün aynasına vurdu. Can devam etti ben de orada aracın kapısını tuttum adam aşağıya inecekti. 'Ne yapmaya çalışıyorsun' dedim. İçeriden küfür etmeye devam etti. Ben de camına çok hızlı değil de normal bir şekilde yumruk attım. İçeriden hala küfür etmeye devam etti. Ben de kenara çektim motorumu. Daha sonra aracından indi ve direkt bagajdan baltasını çıkardı. Baltasını çıkarttıktan sonra keskin ucunu eliyle tuttu ve baltanın sapıyla sol tarafıma bir kere vurdu. Çevredeki vatandaşlar ayırdı bizi. Sonra zaten adamı arabasına bindirdiler yolladılar. Ama giderken de bize ana bacı küfür etmeye devam etti diye konuştu.

'OTOMOBİL SÜRÜCÜLERİ MOTORLARI HİÇ GÖRMÜYOR'
Yasin Yusuf Ay otomobil sürücülerin trafikte motosikletlileri dikkate almadıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü Biz hep mağdur durumda kalıyoruz. Ben kendi şeridimde giderken, 'Boşuna neden yer kaplıyorsun' diyerek aracıyla bizi sıkıştırıp kenara itmeye çalışıyorlar hep. Birkaç defa böyle kaza yapan arkadaşlarımız da oldu. Ölen arkadaşlarımız bile oldu.

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