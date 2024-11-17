Tiktok fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım'ın kavgası kanlı bitti! Dehşet anlarını canlı yayınladılar | Video 17.11.2024 | 08:37 Ankara'da sosyal medyada tanınan iki fenomenin arasındaki husumet kanlı bitti. Cansum Şener (29), buluşma sırasında yaşanan kavgada, rakibi Çağlayan Yıldırım'ı tabancayla yaraladı. Olay anını ve sonrasını sosyal medya hesabından canlı yayınlayan Yıldırım, hastanede tedavi altına alınırken, Şener ve erkek arkadaşı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sosyal medya fenomenleri Cansum Şener ve Çağlayan Yıldırım arasında silahlı kavga çıktı. Cansum Şener, kavga esnasında Çağlayan Yıldırım'ı ruhsatsız silahıyla sol bacağından yaraladıktan sonra M.H. kontrolündeki araçla olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Çağlayan Yıldırım, sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılırken, polis ekibi ise olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay yerinden araçla kaçan Cansum Şener ve araçtaki M.H. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Cansum Şener'in daha önce işlediği suçlardan 80 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.