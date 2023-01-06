TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video

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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Ocak 2023 Cuma atv izle! | Video 06.01.2023 | 11:02
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Yüzeyi buzla kaplanan Çıldır Gölü misafirlerini ağırlamaya başladı | Video 06.01.2023 | 09:31
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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, çekyat altında böyle yakalandı | Video 06.01.2023 | 09:31
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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı | Video 06.01.2023 | 09:00
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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu: 8 gözaltı kararı | Video 06.01.2023 | 08:41
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Ankara’da korkutan yangın | Video 06.01.2023 | 01:44
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Baba ve oğlu 50 metrelik kuyuya düştü | Video 05.01.2023 | 23:17
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Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 05.01.2023 | 22:48
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Balıkesir'de kartpostallık sis manzarası | Video 05.01.2023 | 20:23
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Samsun'da 7 paket kokainle yakalanan şahıs tutuklandı | Video 05.01.2023 | 16:12
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'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dedikleri yaşlı adamı dolandırdılar | Video 05.01.2023 | 15:09
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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya sebep oldu | Video 05.01.2023 | 14:02
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'nin Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde deniz tabanına başarıyla yerleştirildiğini bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım..." ifadesine yer verildi.