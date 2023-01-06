Video Yaşam TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video
TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video

TPAO sosyal medyadan duyurdu! Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım... | Video

06.01.2023 | 11:09

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), gaz toplama ve dağıtım haznesi ÇEPNİ'nin Sakarya Gaz Sahası'nın ikinci üretim merkezinde deniz tabanına başarıyla yerleştirildiğini bildirdi. TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Enerji bağımsızlığımıza doğru adım adım..." ifadesine yer verildi.

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